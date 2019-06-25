Власти Ростовской области выделили 1,2 млрд рублей на жилье для детей-сирот в 2019 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области выделили 1,2 млрд рублей из консолидированного бюджета на покупку квартир детям-сиротам, сообщил во вторник журналистам министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

По его словам, в этом году в очереди на получение положенного по закону жилья стоят 1632 жителя региона, достигших 18-летнего возраста. "В 2019 году на обеспечение жильем детей-сирот выделено более 1,2 млрд рублей, из них 109,3 млн рублей - средства федерального бюджета. Обеспечение жильем детей-сирот является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Ростовской области и министерства", - сказал он.

По данным пресс-службы областного правительства, ежегодно власти региона обеспечивают квартирами более тысячи детей, оставшихся без опеки родителей. За последние пять лет из бюджета области на обеспечение жильем детей-сирот было выделено более 5 млрд рублей.

"Объем выделяемых из областного бюджета денежных средств позволяет планомерно сокращать очередь этой категории льготников на получение жилья. Так, если в январе 2017 года детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилья, в Ростовской области насчитывалось 4947 человек, то сегодня очередь сократилась более чем на 40%", - уточнили в пресс-службе.