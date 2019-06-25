В воронежском диспансере прокомментировали заявление Росздравнадзора об аппарате Teragam

ВОРОНЕЖ, 25 июня. Руководство Воронежского онкологического диспансера, в котором из-за технического сбоя аппарата гамма-лучевой терапии Teragam погибла пациентка, не знало, что он не зарегистрирован в России. Все годы его эксплуатации аппарат регулярно проверяли представители Росздравнадзора и Росатомнадзора, рассказал ТАСС главный врач Воронежского онкодиспансера Иван Мошуров.

22 мая около 06:30 мск в Воронежском онкологическом диспансере во время плановой процедуры лучевой терапии погибла 51-летняя женщина, которая лечилась в медучреждении с 2018 года. У чешского гамма-терапевтического аппарата Teragam 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм, женщину сдавило между столом и аппаратом, из-за чего она умерла. Во вторник Росздравнадзор РФ обнародовал итоги проверки: данный аппарат не зарегистрирован на территории Российской Федерации и представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов.

"Однозначно - никто "в онкодиспансере" не знал, что данный аппарат Teragam не зарегистрирован в России. Потому что и нас, диспансер, и все наше оборудование проверяли и Росздравнадзор, и Росатомнадзор, и все специалисты смотрели <...> Почему техника дала сбой - это вопрос, который остается открытым. Так и не поняли, почему это произошло", - сказал Мошуров.

Он добавил, что работает в Воронежском областном онкодиспансере с конца 2012 года, поэтому к закупке чешского аппарата не имеет отношения. "Аппарат не вызывал никаких нареканий, он все годы обслуживался квалифицированными специалистами, и вся документация по этому вопросу имеется. До конца 2017 года его обслуживала сертифицированная компания "Федмед", затем наши сертифицированные специалисты, то есть, имеющие сертификаты на обслуживание данной медицинской техники. Аппарат Teragam все время находился на обслуживании по регламенту, указанному в его инструкции по эксплуатации", - объяснил собеседник.

По его словам, при правительстве Воронежской области создана рабочая группа по расследованию ЧП, а решение по вопросу о сумме выплаты компенсации семье погибшей женщине примет региональная власть. Ранее сообщалось, что Росздравнадзор по итогам проверки выдал предписание главному врачу Воронежского областного онкологического диспансера до 22 июля устранить выявленные нарушения, а материалы проверки переданы в Министерство здравоохранения Российской Федерации и следственные органы для принятия мер реагирования.