В Госдуму внесли проект о создании института социального помощника

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Группа депутатов фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект о закреплении института социальных помощников, которые будут заключать официальные договоры с организациями соцобслуживания и в перспективе смогут компенсировать дефицит соцработников. Документ размещен во вторник в электронной базе нижней палаты.

"Предлагается ввести в системе социального обслуживания нетрудоспособных граждан, нуждающихся в посторонней помощи, институт социального помощника, с которым муниципальной организацией социального обслуживания предполагается заключение трудового договора", - говорится в пояснительной записке.

Одновременно внесен проект, в котором дается определение понятию "социальный помощник". Согласно тексту проекта, это категория граждан, ухаживающих на дому за своими престарелыми или тяжело больными родственниками и потому лишенными возможности выйти на работу. Авторы указывают на мизерный размер компенсационных выплат таким россиянам - 1200 рублей в месяц при условии отсутствия иного дохода.

"Уход за родственником - инвалидом или престарелым - это тяжелый каждодневный труд, осуществляемый без выходных, праздников и отпусков... Но, по состоянию на сегодняшний день, их труд компенсируется даже ниже уровня МРОТ", - отмечают они.

Депутаты отмечают, что принятие законопроекта провозгласит право на альтернативную надомную медико-социальную помощь, оказываемую родными (близкими) инвалида или престарелого гражданина, что поможет сократить количество безработных, улучшить качество жизни инвалидов и престарелых, снизить нагрузку на стационарные интернаты для инвалидов и престарелых.