Центры повышения профмастерства педагогов появятся в Северной Осетии по нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июня. /ТАСС/. Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов появятся в Северной Осетии в рамках национального проекта "Образование". Об этом сообщила на заседании правительства республики министр образования и науки региона Людмила Башарина.

"Предстоит разделить два звена - квалификация педагогов и оценка их профессионального мастерства. Примечательно, что есть возможность создания конкурентной среды, и в республике будут две площадки. Одна из них разместится во Владикавказе, а вторая - в Моздоке. И задача заключается в создании системы повышения квалификации педагогов, отвечающей современным требованиям", - сказала она, пояснив, что соответствующая конкурсная заявка отправлена в адрес федерального министерства.

По словам председателя правительства республики Таймураза Тускаева, квалификация и уровень мотивации учителя являются важными факторами получения качественных знаний. "Наша задача состоит в том, чтобы создавать условия для достойной мотивации педагогических работников. Меняются формы и методы ведения образовательного процесса, нужно постоянно изучать и внедрять передовые практики. Уверен, что ресурс для этого есть, и совместными усилиями мы с этой задачей справимся", - сказал он.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.