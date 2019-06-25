В Волгограде отреставрируют 57-метровый памятник Ленину

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Признанный одним из самых высоких в мире 57-метровый памятник Ленину на юге Волгограда вместе с другими объектами музея-заповедника "Сталинградская битва" обновят в ближайшие пять лет после окончания реставрации 85-метровой скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане. Об этом во вторник журналистам у главной скульптуры мемориального комплекса на Мамаевом кургане сообщил вице-губернатор Волгоградской области Владимир Попков.

Музей-заповедник "Сталинградская битва" - комплекс памятников, посвященных боевому прошлому Волгоградской области. Он включает в себя мемориально-архитектурный комплекс музея-панорамы "Сталинградская битва", памятник Ленину в Красноармейском районе Волгограда, исторический заповедник - руины мельницы им. Грудинина, мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане и мемориально-исторический музей.

"Все объекты музея-заповедника "Сталинградская битва", включая памятник Ленину, будут реставрированы, там будут проведены необходимые ремонты. Также на Мамаевом кургане после "Родины-матери" будут обновлены другие скульптурные группы архитектурного комплекса. Все это планируется завершить к 80-летию Великой Победы, то есть в течение пяти-шести лет",- рассказал Попков.

Что касается реставрации самой главной скульптуры на Мамаевом кургане - монтаж строительных лесов у 85-метрового монумента завершится через полтора-два месяца. Представители компании - генподрядчика "Главзарубежстрой" отметили, что одновременно с монтажом лесов проводится реставрация внутренней и наружной поверхности скульптуры. Стоимость контракта остается прежней и составляет почти 670 млн рублей, срок выполнения - 30 марта 2020 года. Областные власти ранее заявляли, что реконструкция "Родины-матери", включая благоустройство вокруг монумента, полностью завершится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Заведующая отделом строительства и реставрации музея-заповедника "Сталинградская битва" Ольга Марценюк отметила, что в настоящее время прорабатывается вопрос об организации онлайн-трансляции с вебкамер, установленных на месте реконструкции монумента, чтобы люди могли наблюдать за ходом работ по интернету.

О монументе

Скульптура "Родина-мать зовет!" давно стала всемирно известным символом Волгограда, его визитной карточкой. Скульптура сделана из монолитного железобетона и стоит на фундаментной плите за счет своей тяжести, как фигура на шахматной доске. Внутри монумента 99 стальных канатов стягивают воедино все элементы скульптуры.

Строительство памятника-ансамбля началось в мае 1958 года и длилось девять лет, 15 октября 1967 года мемориальный комплекс был торжественно открыт.

Он занесен в книгу рекордов Гиннесса как самая большая на момент своего создания в 1967 году скульптура-статуя в мире. Ее высота - 52 м, длина руки - 20 и меча - 33 м. Общая высота скульптуры - 85 м, вес скульптуры - 8 тыс. тонн, меча - 14 тонн.