Педагоги из 46 регионов России приехали на Летнюю школу учителей химии МГУ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Около 240 учителей из регионов РФ стали участниками Летней школы учителей химии МГУ 25-29 июня на химическом факультете вуза.

"В школе принимают участие представители 46 регионов России, порядка 240 школьных учителей, что почти в два раза больше прошлого года", - сообщил ТАСС сопредседатель оргкомитета школы, замдекана факультета Владимир Миняйлов.

Он отметил, что участники школы поднимают актуальные для педагогического коллектива вопросы. "В частности, подготовка детей к ЕГЭ, олимпиадам, сложные вопросы школьного курса химии, например, неорганика, органика и другие. Мы ищем лучших специалистов, которые приглашаются для участия в школе и консультируют учителей", - добавил Миняйлов.

По его словам, также большое внимание уделяется знакомству учителей с направления развития науки. "Это целая область взаимодействия человека с природой, химия есть в промышленности, в бизнесе, и мы показываем насколько эта область широка. В частности, для этого проводятся практикумы для учителей, которые не касаются школьной программы", - пояснил он.

Корпорация "Российский учебник" выступает партнером школы с 2016 года. "Увеличение количества участников из года в год говорит о том, что учителя <...> даже в свое личное время приезжают, чтобы узнать что-то новое", - отметила ведущий методист по химии "Российского учебника" Светлана Гаврилова.

Летняя школа проводится в 2019 году в четвертый раз. Организаторами выступают совместно химический факультет и факультет наук о материалах МГУ.