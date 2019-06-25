Привязавшая ребенка к кровати сотрудница московской больницы оказалась практиканткой

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудница, применившая силу по отношению к малолетнему пациенту в московской больнице и привязавшая его к кровати, оказалась практиканткой детской Морозовской больницы. За средним медицинским персоналом учреждения, в том числе за студентами-практикантами, предприняты усиленные меры контроля, сообщает на своем официальном сайте столичный департамент здравоохранения.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту применения силы к ребенку медсестрой московской больницы. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в ходе мониторинга СМИ выявлен видеоролик, из которого следует, что медсестра одной из детских больниц в центре Москвы применяет физическую силу к малолетнему пациенту, а затем пытается привязать его к кровати. Инцидент был заснят на камеру и выложен в соцсеть.

"По информации главного врача Морозовской больницы, на видео, которое распространяется в сети, запечатлена студентка медицинского колледжа, которая проходит практику в терапевтическом отделении Морозовской ДГКБ. Студентка не является сотрудником Морозовской больницы", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, больница незамедлительно проинформировала о данном инциденте руководство медицинского колледжа, где она проходила обучение, и полицию.

"В настоящее время в больнице предприняты усиленные меры по контролю за средним медицинским персоналом, в том числе за студентами-практикантами, которые находятся на практике в Морозовской детской больнице. Департамент здравоохранения Москвы со своей стороны приложит все усилия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего", - отмечается в сообщении.