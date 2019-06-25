Программу "Культурные нормативы школьников" запустят в восьми регионах России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Апробация межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы для школьников" начнется с 1 сентября 2019 года в восьми пилотных регионах России. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства просвещения.

Ранее в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщали, что программа, которая предоставит школьникам дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками, будет запущена в сентябре. Однако количество участвующих в ней регионов не уточнялось.

"Межведомственная программа заработает с 1 сентября 2019 года в восьми пилотных субъектах Российской Федерации (Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область). Стоит отметить, что участие в программе будет исключительно на добровольной основе, а также позволит обучающимся повысить свои навыки в области культуры и синхронизировать их с полученными знаниями в процессе обучения", - сказали в пресс-службе.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения планируют включить культурные нормативы для школьников в учебную программу. По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями в "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.