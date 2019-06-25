Главы регионов накануне заседания Госсовета обсудили вопросы развития сети автодорог

СОЛНЕЧНОГОРСК, 25 июня. /ТАСС/. Руководители российских регионов в преддверии заседания Госсовета рассмотрели в ходе двухдневного семинара на базе мастерской управления "Сенеж" ключевые вопросы развития сети автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения.

"Это была серьезная дискуссия, в ходе которой обсуждались все вопросы, которые позволят достичь целевых показателей (предусмотренных майским указом - прим. ТАСС) и по нормативному состоянию дорог, и по безопасности дорожного движения. Завтра мы будем докладывать президенту о нашей совместной работе и ключевых решениях", - заявил журналистам во вторник глава Бурятии, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов.

По его словам, одной из ключевых тем стало обеспечение безопасности дорожного движения, которая включает как обучение ПДД пешеходов, так и техническое обеспечение автодорог. В частности, речь идет об освещении дорог и пешеходных переходов, уточнил губернатор. Также в ходе семинара обсуждались вопросы проведения экспертизы состояния дорожного полотна и качества ремонтных работ, добавил он.

Восстановление компетенций

Врио главы Курской области Роман Старовойт обратил внимание на то, что недофинансирование региональных дорожных фондов "длилось десятилетиями". "При таких условиях поднять уровень и повысить качество региональных дорог было невозможно", - отметил он.

"Из-за недофинансирования были утрачены многие компетенции и службы заказчика, и службы подрядчика. Мы в буквально смысле затыкали дыры - проводили работы по ямочному ремонту, которые не соответствуют современным требованиям абсолютно, мы каждый год возвращались к тем же участками", - уточнил Старовойт.

По его словам, дополнительное финансирование, которое выделяется на развитие дорожной сети, "только начинает работать на переоснащение [дорожных служб] и повышение квалификации специалистов".

Уроки ПДД

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, отдельным блоком на семинаре обсуждался вопрос обучения детей правилам дорожного движения. "Мы предлагаем внести целый комплекс изменений в образовательные программы с тем, чтобы ребенок уже с детского сада понимал, что такое ПДД и почему их нельзя нарушать", - добавил он.

По словам губернатора, участники семинара предложили ввести специальный урок, посвященный ПДД. Вместе с тем он отметил, что эту инициативу нужно обсуждать с органами образования. "Это нужно делать, если мы хотим добиться серьезных изменений в снижении числа нарушений ПДД", - подчеркнул он.

Кроме того, участники семинара предложили правительству РФ и Союзу страховщиков "выделить определенное финансирование на создание во всех регионах центров профилактики дорожных правонарушений среди детей".

Переаттестация иностранцев

"Самая большая дискуссия была по поводу иностранных граждан, которые прибывают из бывших союзных республик на работу в РФ", - подчеркнул Дрозденко. По его словам, "самая жесткая" инициатива, высказанная на встрече, заключалась в том, чтобы всем иностранным гражданам, "которые приехали в РФ на заработки, связанные с автомобильными перевозками, - неважно такси, грузовой транспорт или легковой транспорт - нужно было обязательно пересдавать аттестационные экзамены".

По словам Дрозденко, данная мера вызывает ряд вопросов у экспертов, обсуждение будет продолжено. Вместе с тем он подчеркнул, что необходимость проходить аттестацию не должна распространяться на иностранцев, которые используют машину для личных целей.

Дрозденко также сказал, что участники семинара предложили создать систему электронного учета штрафов за нарушения на дороге "с тем, чтобы при пересечении границы РФ на выезд система показывала наличие у иностранного водителя или туриста неоплаченного штрафа за нарушение ПДД".

В ходе семинара, который проходил 24-25 июня, представители органов исполнительной власти обсуждали доклад рабочей группы Госсовета. Ключевые предложения будут озвучены 26 июня в Кремлевском дворце на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.