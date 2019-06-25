Mail.ru откажется от паролей для входа в почту. Почему? И что будет вместо них?

Авторизация с помощью пароля не самый безопасный метод. В 81% случаев, по данным Mail.ru, неразрешенный доступ в почтовый ящик происходит из-за ненадежного или украденного пароля.

Эксперты советуют пользоваться приложениями — менеджерами паролей. Но продвинутых пользователей, следующих этим советам, мало. Большинство людей используют слишком простые пароли, которые легко подобрать, не прибегая к специальным программам для взлома.

Компания SplashData каждый год составляет топ популярных худших паролей. Пять лет подряд лидеры не меняются: 123456, password, 123456789, 12345678, 12345. Еще пользователи часто указывают в качестве защиты дату рождения, номер телефона — данные, которые легко узнать из соцсетей.

Почитать подробнее о том, какие ошибки чаще всего делают пользователи при защите своих аккаунтов и как максимально обезопасить себя, можно здесь.