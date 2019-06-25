В Белгородской епархии назвали слова о победе крещенных солдат вырванными из контекста

КУРСК, 25 июня. /ТАСС/. Слова митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, озвученные на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны, о гибели красноармейцев-атеистов в качестве жертвы за безбожие вырваны из контекста, сообщил ТАСС во вторник представитель Белгородской и Старооскольской епархии.

Как сообщалось, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны в Белгороде произнес речь, отметив, в частности, что гибель более 60% солдат Красной армии, являющихся атеистами, в первые месяцы войны является несоизмеримой жертвой, которая была принесена за безбожие.

"Люди, прошедшие через ужасы [Великой Отечественной] войны, многие пришли к Богу через войну. Когда во время войны стали открываться храмы, разрешались богослужения, то многие люди крестились. Нет конкретной привязки здесь [в речи митрополита] к численности крещенных или не крещенных, это просто вырвано из контекста. По сути не это имелось в виду, владыка говорил о другом и это его мнение", - сказал собеседник агентства.

Как отметил представитель епархии, митрополит акцентировал внимание в своей речи на том факте, что на момент начала войны в Красной армии служили призывники, которые были рождены "при политике воинствующего атеизма".

"Это не значит, что они были безбожники, о чем владыка собственно не говорил, погибли молодые люди, которые были рождены при новом государственном устройстве. А победили крещенные, потому что в армии к тому моменту, логика же есть, призвали соответственно более старшее поколение, людей, которые еще жили во времена империи, которые были наверняка крещенные", - добавил собеседник агентства.