Участок леса Заонежского полуострова признали особо охраняемой природной территорией

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июня. /ТАСС/. Часть лесного массива Заонежского полуострова в Карелии площадью 1,5 тыс. га признана особо охраняемой природной территорией (ООПТ), сообщила во вторник пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона.

"Комплекс, расположенный на территории Медвежьегорского района, в восточной части Заонежского полуострова объявлен ботаническим памятником природы регионального значения, а занятая им территория общей площадью 1,5 тыс. га - особо охраняемой природной территорией регионального значения", - говорится в сообщении.

Постановление о создании ООПТ под названием "Условно-коренные леса Заонежья" подписал глава региона Артур Парфенчиков.

Как пояснили ТАСС в Минприроды региона, решение принято из-за необходимости охраны высокопродуктивных ельников и сосняков, редких пород мхов, грибов и насекомых, а также сохранения целостности лесов по береговой линии. "Леса, которые просматривались на материке с острова Кижи, теоретически могли быть подвержены выборочной рубке до 30%, береговая полоса могла быть изрезана. С экологической точки зрения это допускается, но в то же время это скажется на видовых пространствах, которые открываются с острова", - пояснил начальник отдела государственной экологической экспертизы и ООПТ Минприроды Карелии Иван Кипрухин.

Новая природоохранная зона входит в участок, арендованный Сегежским целлюлозно-бумажным комбинатом. Региональный статус памятника наложит полный запрет на лесозаготовку в этом районе - кроме санитарно-оздоровительной вырубки, но сохранит право местных жителей на охоту на территории.