Беглов: в Петербурге расширят проспект Энергетиков на пересечении с железной дорогой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены расширить проспект Энергетиков на месте его пересечения с железнодорожной веткой, чтобы избавить жителей Красногвардейского района от пробок. Как сообщил во вторник журналистам врио губернатора города Александр Беглов после переговоров с гендиректором компании "Российские железные дороги" (РЖД) Олегом Белозеровым, работы будут завершены в 2020 году.

"Мы взяли на себя дополнительное обязательство [по соглашению с РЖД] - это проспект Энергетиков, переезд там, получается "бутылочное горлышко", и народ стоит по полтора-два часа в пробках. Мы сделаем расширение проспекта Энергетиков, для нас это очень важно, потому что там большой район, который стоит в пробках. Мы уже приступили к этой работе, и я думаю, что первый, максимум - второй квартал 2020 года мы завершим эту работу, потому что это дополнительные наши обязательства перед жителями города", - сказал Беглов.

Он добавил, что расширение будет проводиться в рамках соглашения, которое власти заключили с РЖД на Петербургском международном экономическом форуме в июне, предусматривающего инвестирование в развитие городского железнодорожного узла 88 млрд рублей. Беглов также отметил, что для расширения проспекта необходимо будет совершить перенос коммуникаций. Объем инвестиций в реализацию проекта врио губернатора не уточнил.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров отметил, что проекты компании в городе будут выполняться совместно за счет бюджета города и перевозчика. "Мы договорились, что по некоторым проектам мы пойдем с совместным финансированием, которое даст возможность еще быстрее ускорить процесс с улучшением передвижения в городе с использованием железнодорожного транспорта", - сказал он.

Проспект Энергетиков - магистраль в Красногвардейском районе Петербурга. Проспект сужается в районе перекрестка с Якорной улицей, где он также пересекает железнодорожные пути, из-за чего там образуется пробка.