ФАС будет содействовать в реализации проектов по обращению с ТКО в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня./ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет содействовать в реализации пилотных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Нижегородской области. Об этом во вторник ТАСС сообщил глава региона Глеб Никитин по итогам встречи с руководителем ФАС Игорем Артемьевым.

Стороны будут сотрудничать при реализации проектов, направленных на повышение прозрачности при установлении тарифа на ТКО, а также помогут снизить затраты потребителей на услуги.

"Особенно это важно при переходе на новую систему обращения с отходами. В этом направлении мы также будем взаимодействовать в сфере тарифообразования", - сказал Никитин.

Как пояснил губернатор, предметом соглашения является взаимодействие в реализации государственной политики в области государственного регулирования тарифов. В соответствии с соглашением стороны будут сотрудничать при реализации инновационных пилотных проектов, направленных на повышение прозрачности установления регулируемых тарифов, обеспечения баланса участников регулируемых правоотношений и снижение затрат потребителей услуг.

"Это очень важное соглашение, не типовое, а индивидуальное, предполагающее взаимодействие по самому важному для экономики и граждан вопросу - тарифообразованию. И здесь на помощь, компетентность и профессионализм ФАС мы очень рассчитываем, - добавил Никитин.

В России 1 января 2019 года начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, в результате контроль над рынком обращения с отходами перешел от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу.

Территория Нижегородской области разделена на девять зон, в каждой из которых определены региональные операторы, для них установлены единые экономически обоснованные тарифы на вывоз мусора.