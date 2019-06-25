Пермский край планирует перейти на раздельный сбор мусора к 2028 году

ПЕРМЬ, 25 июня. /ТАСС/. Пермский край планирует к 2028 году перейти на систему утилизации отходов, предполагающую раздельный сбор мусора. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил губернатор края Максим Решетников.

"Мы занялись мусором, и объем сбора на порядок вырос, выросло число точек, которые мы обслуживаем. Надо перестраивать экономику, а дальше - переходить к раздельному сбору, к нормальной сортировке, к новым проектам полигонов", - сказал Решетников.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, полностью регион будет готов к переходу на эту систему к 2028 году.

По информации на сайте правительства, уже заключено соглашение между министерством образования и науки, региональным оператором по вывозу и утилизации отходов "Теплоэнерго" и фондом "Обитаемый Урал" на сбор отработанных батареек, а также соглашение о приеме бытовой техники, пластика, бумаги. Сбором и утилизацией раздельных фракций отходов, таких как пластик, стекло, бумага, резина, бытовая техника, в регионе занимаются частные организации.

С 1 января в России стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в рамках которой ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Сейчас, по данным замминистра природных ресурсов и экологии Дениса Храмова, ее полностью реализуют 62 региона и 13 - частично.