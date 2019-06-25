Осужденная в США за похищение детей Осипова выразила благодарность за поддержку властям РФ

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова выразила особую благодарность правительству России и всем людям, которые поддерживали ее и продолжают поддерживать как на протяжении судебного процесса в штате Канзас, так и после вынесения приговора. Осипова заявила об этом в специальном письме, переданном во вторник через корреспондента ТАСС. 6 июня судом города Уичито (штат Канзас) россиянка была приговорена к семи годам тюремного заключения по статье "похищение детей родителем" и по двум пунктам статьи "вымогательство международного масштаба".

"Хочу выразить огромную благодарность моей семье, родственникам, друзьям, моим российским и американским адвокатам, российскому правительству и его представителям, а также людям во всем мире, которые меня поддерживают в это трудное время. Спасибо вам!" - так начинает Богдана Осипова письмо, написанное ею в тюрьме города Левенворс (Канзас).

Борьба за правду и справедливость

"В дискриминацию, ненависть и беззаконие со стороны прокурора Джейсона Харта и судьи Эрика Мелгрена сложно поверить, - отмечает осужденная. - Мои адвокаты подают апелляцию. Мы будем продолжать бороться за правду и справедливость!"

Россиянка обратила внимание всех американских граждан на то, что их налоги идут на поддержание правовой структуры, "преследующей мать троих малолетних детей, которая убегала от домашнего тирана и насильника, чтобы спасти своих детей и себя". "Мои дети - смысл моей жизни! - заявляет многодетная мать. - Их безопасность и благополучие для меня самое главное!"

"Я хотела бы выразить свое отношение к России, - пишет Осипова. - Россия - моя Родина, страна, в которой я родилась и выросла, в которой живут мои дети, родные и друзья, Россия - это государство, в котором интересы и благополучие детей и их матерей имеют приоритет! Такого хамского, неуважительного, оскорбляющего человеческое и женское достоинство отношения к женщине - матери, воспитывающей троих детей без участия и поддержки их отца, в России не встретишь - такое я увидела только в Уичито штата Канзас. Я горжусь своим происхождением, горжусь, что я из России".

Права выше обязанностей

Богдана Осипова также обратилась к тем, кто поддерживает сторону ее главного обвинителя, бывшего супруга, гражданина США Браена Мобли, по иску которого она и была арестована два года назад. "Наряду с его родительскими правами по отношению к детям также присутствуют и родительские обязанности, которые на протяжении пяти лет он избегает всеми легальными и нелегальными путями, - заметила она. - Ведь ему никто не запрещал все это время принимать участие в жизни наших дочерей <...> К огромному сожалению, наши дети Браена никогда не интересовали и до сих пор не интересуют".

"Если Браен действительно хочет и хотел, чтобы у детей были мать и отец... то что ему мешало прийти в семейный суд Уичито на заседание, которое было назначено на 2 октября 2017 года в связи с моей петицией, которую я лично подала, когда специально приехала в Канзас, проявляя уважение к суду? Что ему помешало урегулировать опеку над детьми в семейном суде, где нашему делу самое место? - замечает многодетная мать. - Почему он обратился в ФБР с просьбой меня арестовать?" "Наши дети ему не нужны, - с сожалением замечает осужденная, - на повестке его дня присутствует довольно ненормальное желание унижать и публично оскорблять мать своих первых дочерей".

Осипова также поздравила в письме с прошедшим днем рождения свою младшую, пятилетнюю дочь Изабеллу и с наступающим 15-летием своего старшего сына Иена, передала привет дочке Софии. "Желаю вам быть здоровыми и счастливыми! Молюсь и надеюсь, что наша разлука скоро закончится, - обратилась она к детям. - Я вас очень люблю, мои родные, и сильно скучаю".

О деле многодетной матери

У 38-летней Богданы Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с Браеном Мобли. Американские власти обвиняют Осипову в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что недопустимо законом. Младшая девочка появилась на свет в том же году уже на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, передав ему полную опеку над дочерьми, однако по решению российского суда место жительства девочек определено в России, с матерью, а отцу назначены алименты.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми для возвращения их в США. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время обе девочки и их старший брат, также несовершеннолетний сын Осиповой, проживают в РФ с опекуном, родной тетей осужденной россиянки.

6 июня 2019 года федеральный суд Уичито приговорил Осипову к 84 месяцам тюремного заключения за вывоз общей с экс-супругом дочери за пределы США и по двум пунктам статьи "вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей". Еще три года после освобождения, согласно приговору суда, она будет находиться под полицейским надзором без права выезда из страны и должна содействовать возвращению дочерей в США. Суд также постановил выплатить $18 100 бывшему мужу в качестве компенсации затрат на судебный процесс. Адвокаты осужденной уже подали апелляционную жалобу на приговор, сама апелляция поступит в течение 40 дней после завершения расшифровки (транскрипта) процедур и выступлений участников всего судебного процесса.