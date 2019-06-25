"Биокад" вложил 737,2 млн рублей в создание отечественного препарата для лечения меланомы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Российская биотехнологическая компания "Биокад" инвестировала 737,2 млн рублей в создание пролголимаба - оригинального препарата для терапии меланомы, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Препарат прошел клинические исследования для его регистрации на территории РФ по показанию "нерезектабельная или метастатическая меланома". Зарегистрировать пролголимаб в Миздраве РФ в компании рассчитывают осенью. "Инвестиции "Биокад" в проект на сегодняшний день составили 737,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Пролголимаб - препарат, относящийся к категории ингибиторов PD-1, нацеленных на восстановление активности иммунитета человеческого организма против опухоли. Ежедневно в организме даже здорового человека образуются злокачественные клетки, которые уничтожаются иммунными механизмами еще до того, как опухоль вырастет достаточно, чтобы стать угрозой здоровью. Опухолевая клетка может ускользать от иммунного ответа, маскируясь под нормальную клетку, что приводит к росту опухоли. Ингибиторы PD-1 активируют Т-лимфоциты и позволяют им распознать и уничтожить злокачественные клетки, благодаря чему иммунная система снова начинает бороться с опухолью.

По данным компании, рост числа пациентов с диагнозом меланома за последние десять лет увеличился на 40%, в 2018 году было зарегистрировано более 11 тыс. новых случаев заболевания.

Санкт-Петербургская компания "Биокад" занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний, таких как рак, ВИЧ, рассеянный склероз и других.