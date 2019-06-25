Защита обвиняемого в терроризме курсанта из Петербурга обжаловала решение о его лечении

"Решение обжаловано. Мы не согласны с тем, что суд в своем решении ссылается на показания свидетелей, то есть других курсантов, которые не поддержали эти показания на допросе в суде", - сказал адвокат.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Адвокаты обвиняемого в содействии террористической деятельности и подготовке к теракту курсанта Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге Вадима Осипова обжаловали решение Московского окружного военного суда о его направлении на принудительное лечение. Об этом ТАСС во вторник сообщил защитник Осипова Виталий Черкасов.

В мае этого года Московский окружной военный суд признал Осипова невменяемым, освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение.

Из материалов суда следует, что Осипов составил план совершения теракта в военной академии, желая "прославиться и запомниться современникам". Из этих соображений он в 2017 году разработал план поджога здания академии и расстрела военнослужащих. Для реализации плана подсудимый предлагал двум своим однокурсникам стать соучастниками теракта, но получил отказы, после чего он вступил в переписку со знакомым из Рязани, посылая ему фотографии расположения объектов в академии и предложения по организации теракта.

Дневниковые записи Осипова с планом теракта обнаружил его преподаватель и передал их в ФСБ. Сотрудникам ФСБ сам курсант объяснил свои планы желанием продемонстрировать низкую антитеррористическую подготовку академии, но в суде заявил, что все его планы были шуткой, а признательные показания сотрудникам ФСБ он дал под их давлением.

Согласно выводам психиатрической экспертизы, Осипов страдает шизотипическим расстройством личности.