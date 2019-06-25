Начальник СИЗО, где содержатся фигуранты дела о пытках в ярославской колонии, покинул пост

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Евгений Соловьев покинул пост начальника Следственного изолятора №1 Ярославля, где содержатся фигуранты дела об избиении в ИК-1 заключенного Евгения Макарова летом 2017 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Во вторник юрист фонда "Общественный вердикт", адвокат потерпевшего Макарова Ирина Бирюкова написла на своей странице в Facebook, что, по предварительной информации, начальник СИЗО-1 Ярославля уволен.

"По факту появлении информации в сети Интернет о якобы увольнении начальника СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Руководитель следственного изолятора сам воспользовался правом расторгнуть контракт и был уволен по инициативе работника в связи с выслугой лет, дающей право на получение пенсии", - проинформировали в пресс-службе.

21 июня уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин посещал СИЗО-1. По его словам, жалобы оттуда периодически ему поступают.

"Всегда есть и жалобы, и проблемы, хотя я бы не сказал, сравнивая с предыдущими годами, что как-то увеличилось число обращений. Была выявлена и поставлена остро проблема по состоянию карцеров в этом изоляторе. Условия, которые сейчас есть в карцерах, должны быть изменены", - сказал омбудсмен.

Четырнадцать фигурантов дела о пытках в ИК-1 Ярославля находятся в СИЗО-1, большинство - с августа 2018 года. По словам Бабуркина, жалоб на содержание от них не поступало. "Когда я был там, жалоб не было. Они содержатся в камерах по одному", - сказал омбудсмен.

Дело о пытках в ярославской колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в ИК-1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. С июля 2018 года в Ярославской области возбудили 22 уголовных дела по факту незаконного применения физической силы к заключенным.

Всего по делу о пытках в ярославской колонии проходят 17 фигурантов, в отношении трех из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в том числе в отношении бывшего врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева. В конце августа 2018 года обвиняемые были уволены из УФСИН по Ярославской области. Летом прошлого года решением суда они были заключены под стражу. Все фигуранты обвиняются в превышении должностных полномочий.