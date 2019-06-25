Минкавказ сообщил, что сумма средств курортного сбора превысила 500 млн рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сумма средств, собранных операторами курортного сбора с мая 2018 года, когда начался соответствующий эксперимент, достигла 507 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"С мая прошлого года по сегодняшний день собрано 507 млн рублей, которые направляются на проведение работ по модернизации объектов курортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что глава Минкавказа Сергей Чеботарев во вторник вручил благодарственные письма за успешную совместную деятельность по разработке федерального закона о курортном сборе замдиректора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Илье Кучерову, заведующей отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства Наталье Поветкиной и старшему научному сотруднику отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства института Семену Янкевичу.

"Благодаря вашему интеллектуальному вложению в разработку столь важного документа сейчас посетители курортов, в том числе и на Северном Кавказе, получают удовольствие от того, какие изменения происходят вокруг. Отдыхающие сами голосуют, какие инфраструктурные объекты нужно привести в порядок в первую очередь, и потом видят эффективный результат своего выбора. Закон правильный и своевременный, спасибо вам за совместную работу", - приводятся его слова в сообщении.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С мая 2018 года, когда стартовал эксперимент, за год в первых трех регионах было собрано порядка 465 млн рублей, в том числе 275 млн рублей - на Ставрополье. В Республике Крым парламентом было принято решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года.