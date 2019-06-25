В компании Coca-Cola прокомментировали ситуацию с загрязнением земель в Самарской области

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Компания Coca-Cola HBC Россия не имеет отношения к загрязнению земель около железнодорожной станции "Вишневая" в Самаре. По факту загрязнения возбуждалось административное дело, но доказать вину предприятия не удалось, сообщили во вторник ТАСС в компании.

Администрация Самары ранее направила запрос в Росприроднадзор по факту затопления канализационными стоками железнодорожной платформы "Вишневая" в Кировском районе города с требованием привлечь к ответственности завод Coca-Cola.

"В настоящий момент в связи с отсутствием доказательств вины Coca-Cola HBC Россия по тому же факту возбуждено дело в отношении неустановленного лица", - сказала собеседница агентства.

Дело об административном правонарушении из-за порчи земель возбуждалось в отношении компании в апреле текущего года.

"Кока-Кола Эйч Би Си Евразия" входит в состав Coca-Cola HBC, производящей напитки в странах Цетральной и Восточной Европы. Завод в Самаре был открыт в 1997 году, выпускает более 40 видов продукции, в том числе безалкогольные газированные напитки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, Schweppes и питьевую воду BonAqua. Завод обеспечивает напитками Нижегородскую, Саратовскую, Пензенскую, Оренбургскую и Московскую области, Москву и Башкирию.