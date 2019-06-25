Патриарх Кирилл поддержал законопроект о распределенной опеке

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает за скорейшее принятие законопроекта о распределенной опеке, который призван улучшить качество жизни людей с ментальными нарушениями. Об этом говорится на сайте Московского патриархата со ссылкой на викария патриарха, председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона.

"Этот законопроект поддерживает лично Святейший Патриарх Кирилл, - сказал епископ Пантелеимон. - Необходимо, чтобы у Церкви и общественных организаций было больше возможностей помогать сотрудникам интернатных учреждений". Епископ РПЦ подчеркнул, что закон даст возможность родственникам, благотворительным организациям и другим физическим и юридическим лицам наряду с психоневрологическими интернатами исполнять функции опекуна недееспособных или частично дееспособных граждан.

Викарий патриарха Кирилла отметил, что даже в тех интернатах, где Церковь активно присутствует и волонтеры занимаются с людьми и помогают персоналу, у них недостаточно прав, чтобы качественно изменить жизнь людей. Законопроект о распределенной опеке позволит представителям Церкви и общественных организаций брать на себя ответственность за подопечного, улучшить качество его жизни и заниматься его реабилитацией, считает он.

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан" был принят Госдумой в первом чтении 7 июня 2016 года. Дата второго чтения на данный момент не определена.

Руководители психоневрологических интернатов в настоящее время являются одновременно заказчиком, поставщиком услуг и единственным гарантом их качества, единолично распоряжаясь имуществом недееспособных граждан. Закон о распределенной опеке, по мнению экспертов, позволит хотя бы частично решить проблемы конфликта интересов. Распределенная опека позволит разделить опекунские права и попечительские обязанности между несколькими опекунами, которыми впоследствии могут стать и некоммерческие организации, убеждены разработчики проекта закона.

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня актер и соучредитель благотворительного фонда "Я - есть!" Егор Бероев обратился к президенту с вопросом о том, что необходимо ускорить принятие закона. Глава государства обещал проконтролировать этот вопрос.