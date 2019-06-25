Театральная студия получит помещение для занятий после обращения к Беглову в соцсетях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Петербургская детская театральная студия "Звезды Бродвея" обратилась к временно исполняющему обязанности губернатора на его страницу "ВКонтакте" с просьбой помочь найти помещение для занятий. Александр Беглов отреагировал на обращение, поручив правительству решить этот вопрос, сообщила во вторник пресс-служба городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

"Временно исполняющий обязанности губернатора cеверной столицы лично поручил нашему комитету провести встречу с Анастасией (автором обращения - прим. ТАСС) и предложить студии возможность встроиться в работу одного из молодежных учреждений. Сотрудники комитета написали письмо-ходатайство в комитет имущественных отношений с просьбой проконтролировать выделение для театральной студии "Звезды Бродвея" помещения. Также сотрудники комитета связались с администрацией Красногвардейского района с просьбой выделить помещение для занятий ребят", - говорится в сообщении комитета.

По данным пресс-службы, Анастасия Порхун руководит театральной студией "Звезды Бродвея", которая занимается с детьми из неблагополучных и многодетных семей. Девушка отправила Беглову личное сообщение "ВКонтакте" и попросила помочь найти помещение, в котором могли бы заниматься 100 человек. По ее словам, число желающих заниматься в студии растет, но руководитель вынужден отказывать желающим из-за нехватки площадей. У студии нет собственного места и оплачивать аренду она не в состоянии. В настоящее время в студии занимаются 18 человек, и с помещениями иногда помогает школа.

"Администрация Красногвардейского района с большим энтузиазмом откликнулась на наш запрос, предложив не только помещение в подростково-молодежном центре "Лигово", но и, если у Анастасии есть соответствующий опыт и квалификация, возможность трудоустроить девушку в этот центр в качестве руководителя театрального кружка", - рассказали в комитете.

Кроме того, руководитель комитета по молодежной политике Юлия Аблец предложила Анастасии вступить в Региональный реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой Санкт-Петербурга. Организации, состоящие в реестре, получают возможность пользоваться площадкой Дома молодежи. "А это зал на 750 человек. И вы сможете давать полноценные представления, приглашая всех, кто заинтересован в творчестве", - отметила Аблец на встрече с Порхун.

В комитете добавили, что после того, как Беглов завел свою страницу "ВКонтакте", в Смольном внедрили систему инцидент-менеджмента. Обращения, поступающие на страницу главы города, передаются в профильные комитеты или администрации районов, которые готовят на них оперативные ответы.