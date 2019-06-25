Каждый сороковой житель ДФО принял участие в формировании программы развития макрорегиона

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Разработчики национальной программы развития Дальнего Востока учли мнение 200 тыс. жителей макрорегиона при составлении документа. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность постоянного населения Дальневосточного федерального округа (ДФО) составляла 8,18 млн человек.

"Мы можем смело говорить о том, что более 200 тыс. россиян поучаствовали в разработке программы. В итоге получился очень жизненный документ, так как программа собрана снизу, не от наших представлений о жизни на Дальнем Востоке, а из десятков тысяч предложений жителей региона", - сказал вице-премьер.

Местные жители могли высказать предложения для включения в нацпрограмму с помощью электронного сервиса на сайте 2025.рф и во время организованных встреч. По словам Трутнева, на сайте зарегистрировались более 88 тыс. россиян, они воспользовались голосованием или другими услугами свыше 455 тыс. раз. "В январе-феврале во всех регионах ДФО и муниципалитетах прошли встречи с жителями, в которых приняли участие почти 143 тыс. человек", - добавил он.

Программа развития Дальнего Востока должна быть утверждена в сентябре, ее проект предусматривает повышение качества жизни в макрорегионе до уровня выше среднероссийского. Программа, рассчитанная на период до 2025 года, разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект национальной программы в конце мая был передан в правительство РФ, документ состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура и социальный блок.