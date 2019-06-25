Представитель российских соотечественников призвал в СПЧ ООН остановить русофобию

ЖЕНЕВА, 26 июня. /ТАСС/. Расизм вернулся в Европу и сейчас проявляется в форме русофобии, это ведет к росту ненависти. Об этом заявил во вторник в Женеве на 41-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) представитель Международного совета российских соотечественников (МСРС) Михаил Соломенцев.

"Расизм вернулся в Европу, и сейчас мы видим его новую форму - антирусизм, ведущий к эскалации ненависти, уголовным преступлениям, изменению сложившейся системы прав человека", - отметил он, подчеркнув, что это явление "давно перешагнуло границы психологической травли ... и имеет явные признаки расизма".

В этой связи Соломенцев напомнил об "удержании в тюремных застенках журналиста Кирилла Вышинского" на Украине и убийстве в Дрогобычской колонии Львовской области россиянина Валерия Иванова. По его словам, речь идет о попытках запугивания каждого русского, имеющего собственное мнение, "на недружественной сейчас для русских территории". Он обратил внимание, в частности, на "обыски без предъявления обвинений", которым подвергался глава "Антифашистского комитета Эстонии" Андрей Заренков "всякий раз, когда возвращался домой, в Эстонию, из командировки".

Среди примеров того же ряда Соломенцев назвал уголовное преследование ученых в Латвии. В частности, "уже много лет преследуется доктор экономических наук, профессор Александр Гапоненко", поддержавший движение против отмены обучения на русском языке в стране. "Профессора даже не выпускают из Латвии для участия в международных форумах в ЕС и на лечение", - отметил представитель МСРС.

Соломенцев призвал участников сессии СПЧ "прислушаться к голосам здравомыслящих людей мира", в частности к голосу польского журналиста Кубы Бенедычака, который еще в 2015 году "заклеймил расистский характер высказываний польского истеблишмента на почве антирусизма".

Совет ООН по правам человека рассмотрит на 41-й сессии (24 июня - 12 июля) ситуацию почти в 30 странах, в том числе на Украине, в Венесуэле, Сирии, Мьянме, Судане, Демократической Республике Конго и Бурунди. Участники форума уделят внимание также таким актуальным темам, как поощрение и защита прав человека, правозащитные аспекты деятельности транснациональных корпораций, проблематика внесудебных казней, соблюдение права на свободу слова и мирных собраний, обеспечение независимости судей и адвокатов.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В его состав входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в этом году не входит в СПЧ, но активно участвует в его работе.