В ООН заявили, что около 271 млн человек употребляли наркотики в 2017 году

ВЕНА, 26 июня. /ТАСС/. Около 271 млн человек по всему миру употребляли в 2017 году каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики, 35 млн человек потребовалась медицинская помощь из-за наркозависимости. Об этом говорится в распространенном в среду "Всемирном докладе о наркотиках - 2019", подготовленном Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) на основе данных 2017 года.

Согласно информации экспертов ООН, за отчетный период в мире возросло число наркозависимых, нуждающихся в медицинской помощи, - с 30 млн до 35 млн человек. Также выросло количество вызванных употреблением наркотиков летальных случаев, которое составило 585 тыс. Наиболее распространенным видом наркотиков признан каннабис. Наиболее опасным - опиоиды (героин и опиум), смертность в результате приема которых составила большую часть от 585 тыс. летальных случаев.

В 2017 году на четверть выросло производство кокаина - в общей сложности было изготовлено 1976 т. Основным центром его изготовления остается Колумбия, на которую приходится 70% производства этого наркотика. Как отмечается, основная часть кокаина из Латинской Америки поставляется в Северную Америку и страны Западной и Центральной Европы. Героиновая угроза по-прежнему исходит из Афганистана. Этот наркотик поступает в Европу главным образом через страны балканского региона.

26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Он был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 7 декабря 1987 года на основании рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года в Вене.