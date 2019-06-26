"Известия": на ЕГЭ по гуманитарным предметам могут разрешить поиск информации в интернете

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) может внести изменения в процедуру проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) по гуманитарным предметам, разрешив выпускникам искать информацию в интернете. Это станет возможным при переводе госэкзаменов в электронную форму, рассказала газете "Известия" директор ФИПИ Оксана Решетникова.

"Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными. Появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии", - сообщила Решетникова.

Она добавила, что цифровизация сделает возможным введение видеофрагментов в экзамен по естественно-научным дисциплинам. По словам Решетниковой, это позволит создавать задания, где нужно будет распознать физические, химические или биологические процессы в реальной жизни.

Кроме того, в ЕГЭ и ОГЭ может появиться экспериментальная часть, добавила директор ФИПИ. "При переходе на компьютерную форму в контрольных измерительных материалах будут постепенно вводиться как задания, в которых нужно провести модельный эксперимент при помощи предложенной интерактивной модели, так и задания с компьютерным экспериментом, в которых он выступает как универсальный измерительный комплекс. Например, к персональному компьютеру подключаются датчики, которые заменяют динамометры, амперметры и вольтметры: эксперимент становится цифровым", - пояснила Решетникова.

Она отметила, что на комплекс работ по изменению проведения экзаменов уйдет не менее пяти лет, в течение которых, кроме специалистов ФИПИ, к работам будут подключаться и различные технологические специалисты.

Ранее газета со ссылкой на доклад правительства РФ Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что кабмин предлагает перевести ЕГЭ и ОГЭ в электронную форму, что позволит персонифицировать задания для учеников. По данным издания, предполагается, что в результате перехода на компьютерную форму сдачи экзаменов станет возможна "автоматическая генерация индивидуальных вариантов контрольных измерительных материалов", при этом сроки перехода к такой системе пока не определены. В Роспотребнадзоре подтвердили, что переход на формирование индивидуальных вариантов заданий экзамена для обучающихся непосредственно в пунктах их проведения на основе банка заданий ЕГЭ возможен в перспективе.