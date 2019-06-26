Закон о ежемесячных выплатах на четвертого и последующего детей приняли в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморья на очередном заседании в среду приняли в трех чтениях изменения в региональный закон по поддержке семей с детьми, который предполагает получение ежемесячных выплат из бюджета не только на третьего, но и на четвертого и всех последующих детей. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

"Приморские законодатели одобрили проект закона "О внесении изменения в статью 8 закона Приморского края "О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского края". Для повышения рождаемости четвертых и последующих детей, повышения дохода и снижения уровня бедности в многодетных семьях, законопроект предусматривает ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) третьего и каждого последующего ребенка. Размер выплаты в настоящее время составляет 13 тыс. 860 рублей, семья получает данное пособие до достижения ребенком возраста трех лет", - говорится в сообщении.

Согласно предыдущей редакции закона, ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка предоставлялась один раз. Таким образом, права на получение пособия на последующих детей семья не имела.

Отдельный закон о поддержке многодетных семей в Приморском крае был принят в ноябре прошлого года. Меры соцподдержки предоставляются семьям, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума. Для них, в частности, установлена 50-процентная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, расходов по оплате жилого помещения и оплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 100%.

Также в Приморье законодательно установлены такие меры поддержки семей, как компенсация за проезд, приобретение лекарств, школьно-письменных принадлежностей, посещение музеев, кинотеатров, цирков, океанариумов, зоопарков, парков культуры и отдыха, выставок и экспозиций, а также компенсация расходов на приобретение школьной и спортивной формы, обуви. Кроме того, семьи, в которых воспитываются шесть и более детей, могут получить единовременную выплату на приобретение легкового автомобиля.