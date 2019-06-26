Дети из Приморья получили возможность летать на лечение в другие регионы за счет бюджета

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Приморского края в среду на заседании приняло в трех чтениях закон о компенсациях расходов на авиаперелеты несовершеннолетним жителям региона, которым требуется медицинская помощь за его пределами, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Как отметили депутаты, в Приморье существует потребность в бесплатном перелете детей к месту лечения и обратно, поскольку время в пути на железнодорожном транспорте из Владивостока до федеральных медицинских центров составляет 7-8 суток. "На очередном заседании краевого парламента приморские законодатели внесли изменения в статью 19 закона Приморского края "О здравоохранении в Приморском крае". Устанавливается компенсация авиаперелета к месту оказания специализированной медицинской помощи в случае невозможности получения ее на территории Приморского края. Расходы возместят несовершеннолетним приморцам, не являющимся инвалидами, которые по направлению комиссии краевого департамента здравоохранения летят в медицинские организации за пределы Приморья, а также сопровождающим их родителям или законным представителям и в случае необходимости медицинским работникам", - сообщает пресс-служба.

Оплата проезда носилочным больным на авиатранспорте будет производиться за три посадочных места. Компенсация проезда авиатранспортом предусмотрена также для беременных женщин, нуждающихся в медицинской помощи за пределами Приморья. По расчетам профильного департамента администрации края, реализация мер поддержки ежегодно потребует из краевого бюджета 35,7 млн рублей.

В соответствии с действовавшим до сегодняшнего дня законодательством, право на компенсацию проезда к месту лечения и обратно междугородним транспортом имели инвалиды, в том числе дети-инвалиды, за счет средств Фонда социального страхования.