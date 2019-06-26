Экс-главу Сахалинской области Хорошавина этапировали в колонию строгого режима

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, приговоренный к 13 годам тюрьмы по делу о коррупции, этапирован из следственного изолятора Южно-Сахалинска в колонию строгого режима Хабаровского края. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Управления ФСИН России по региону.

"Хорошавина в понедельник отправили в колонию строгого режима Хабаровского края", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что проходившие по одному делу с экс-главой региона его бывшие подчиненные Сергей Карепкин и Андрей Икрамов были отправлены из СИЗО Южно-Сахалинска в разные колонии строгого режима Хабаровского края в конце мая этого года.

Дело Хорошавина

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года, 25 марта того же года президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Хорин в должности губернатора при участии членов созданной им организованной группы в 2014 году получил от 18 человек взятки в размере от 2 млн до 10 млн рублей с каждого. Также следствие установило, что Хорошавин, используя служебное положение, создал условия для получения взяток еще от двух лиц в размере 3 млн и 10 млн рублей. Эти средства предназначались за содействие в подготовке и ведении избирательных кампаний на выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва в 2014 году.

9 февраля 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в размере 500 млн рублей. Его бывший помощник Икрамов приговорен к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 176 млн рублей, экс-заместитель председателя правительства Сахалинской области Карепкин - к 8 годам в колонии строгого режима и штрафу в 4 млн рублей, экс-министр сельского хозяйства области Николай Борисов оштрафован на 4,5 млн рублей.

Хорошавин, Икрамов и Карепкин подали апелляцию. Ее рассмотрение началось в середине ноября 2018 года. 9 апреля 2019 года суд Сахалинской области оставил без изменения вердикт суда первой инстанции.