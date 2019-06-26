В США адвокаты признанного виновным в домогательствах комика Косби подали апелляцию

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Адвокаты американского комедийного актера Билла Косби подали апелляцию на вынесенный ему ранее приговор по обвинениям в домогательствах. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press .

Защита актера пытается оспорить вердикт, вынесенный в 2018 году судом в штате Пенсильвания. Суд присяжных в апреле 2018 года признал Кобси виновным в домогательствах и насильственных действиях сексуального характера в отношении сотрудницы Темпльского университета Андреа Констанд. В сентябре этого же года актер был приговорен к тюремному заключению продолжительностью от трех до 10 лет. В настоящее время он отбывает данный срок.

Адвокаты Косби полагают, что судья во время разбирательства допустил ошибку, позволив выступить на процессе пяти другим женщинам, которые утверждали, что подверглись насильственным действиям сексуального характера со стороны актера. Судья тогда посчитал, что показания этих женщин чрезвычайно схожи с тем, как описывала произошедшее с ней Констанд.

Защита обращает внимание на то, что, согласно существующей в США практике, стороне обвинения нельзя в ходе судебного процесса заострять внимание присяжных на тех допущенных подзащитным нарушениях, которые не касаются непосредственно рассматриваемого дела. Как отмечает агентство, в Пенсильвании это считается допустимым, если данная информация позволяет выявить некие характерные особенности преступления. По мнению адвокатов, из-за показаний указанных пяти женщин присяжные были настроены по отношению к Косби предвзято.

На процессе Косби обвиняли, в частности, в том, что в 2004 году он дал Констанд снотворное и совершил в отношении нее действия сексуального характера, когда она была в бессознательном состоянии. Несколько женщин, давая показания во время процесса, описали аналогичные ситуации. В течение последних лет десятки женщин заявляли, что подвергались домогательствам и сексуальному насилию со стороны Косби.

Актеру грозило максимум до 30 лет тюремного заключения. Его защита пыталась убедить присяжных в том, что он и Констанд вступили в связь по обоюдному согласию. Данный судебный процесс был повторным. Во время предыдущего разбирательства присяжные после 50 часов обсуждений так и не смогли прийти к единому мнению по поводу виновности актера.

Косби известен ролями в фильмах "Возвращение в страну Оз" (Journey Back to Oz, 1974), "Джек" (Jack, 1996), "Комик" (Comedian, 2002), а также по телесериалу "Шоу Косби" (The Cosby Show, 1984-1992).