На улицах Южно-Сахалинска стартовал граффити-проект кинофестиваля "Утро Родины"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия первого арт-объекта "Гардемарины, вперед!" проекта "Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска", реализующегося в рамках второго фестиваля телевизионных и художественных фильмов "Утро Родины", состоялась в среду в столице Сахалинской области с участием российского актера, режиссера, продюсера, заслуженного артиста страны, президента кинофестиваля Сергея Жигунова.

Кинофорум проходит в Южно-Сахалинске с 22 по 29 июня. В мероприятии принимают участие известные российские режиссеры, продюсеры, артисты театра и кино, музыканты, певцы, танцоры и другие деятели отечественной культуры. Проект "Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска" стал своеобразным подарком организаторов кинофестиваля жителям города.

"Я очень рад, что это изображение останется здесь - в Южно-Сахалинске, и проезжающие мимо люди будут на нас [изображение на стене артистов кинофильма "Гардемарины, вперед!" Сергея Жигунова, Дмитрия Харатьяна и Владимира Шевелькова] смотреть, а мы - на них. Я вчера ездил и смотрел, как выглядит маршрут со стенами проекта. Это очень мило, мне кажется, что немного красок Южно-Сахалинску не помешает", - обратился к присутствующим Жигунов.

Арт-объект представляет из себя огромное изображение главных персонажей кинокартины "Гардемарины, вперед!", на котором Сергей Жигунов оставил свою подпись.

По информации организаторов кинофестиваля, в течение недели восемь художников, приехавших в Южно-Сахалинск со всего Дальнего Востока, создавали на пяти стенах типовых зданий города персонажей популярных советских и российских кинокартин с крылатыми фразами из них. Остальные четыре арт-объекты в течение текущей недели также будут открывать актеры, снимавшиеся в изображенных фильмах. Названия картин пока остаются в тайне.

Ранее сообщалось о том, что 23 июня в Южно-Сахалинске состоялось торжественная церемония открытия кинофестиваля "Утро Родины". Зрителям представили членов жюри, рассказали о фильмах-конкурсантах, номинациях, в которых кинокартины будут бороться за награды. На церемонии открытия киносмотра присутствовал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. "Такие форумы содействуют популяризации достижений отечественного кинематографа, обогащают культурную и общественную жизнь Сахалинской области, Дальнего Востока и России в целом", - сообщил он.

Программа кинофестиваля

В рамках фестиваля будут представлены 12 сериалов: "Лучше, чем люди", "Медное солнце", "Годунов", "Домашний арест", "Бонус", "ЗвонитеДиКаприо!", "Обычная женщина", "Ненастье", "Спарта", "Садовое кольцо", "Динозавр", "Частица вселенной". После каждой демонстрации зрители станут свидетелями открытого обсуждения кинокритиками представленного серила. Оценивать фильмы будут кинорежиссер Дмитрий Иосифов, продюсер Василий Сигарев, сценарист Алексей Кирющенко, актриса Ирина Горбачева, композитор Юрий Потеенко, кинооператор Юрий Шайгарданов, актер Евгений Сидихин.

Также зрители увидят картины из внеконкурсной программы "Имена". По словам организаторов, форум организован не только из кинопоказов: на разных площадках Южно-Сахалинска состоятся концерты, спектакли и встречи с режиссерами Кареном Шахназаровым, Андреем Смирновым, Владимиром Меньшовым, Валерием Тодоровским и Егором Барановым.

Жюри смотра возглавил народный артист России Владимир Меньшов. Президент фестиваля - продюсер, актер и режиссер Сергей Жигунов.

О фестивале

В конкурсе могут принимать участие телепроекты, вышедшие в эфир в 2018 году. Лауреатам смотра вручают приз - стилизованный цветок дальневосточного лотоса, выполненный из костяного фарфора и обрамленный посеребренными рамками, напоминающими телевизионные экраны.

Впервые фестиваль проводился в 2018 году. Его цель - сконцентрировать внимание на телеработах и отметить лучшие. Мероприятие, как считают устроители, "позволит настоящим профессионалам своего дела получить признание, а зрителям - узнать имена тех, кто каждый день создает новую реальность".

Толстой отметил, что проводить фестиваль во второй раз очень ответственно. "Второй раз, может быть, самый ответственный: надо подтверждать достигнутое ранее, двигаться вперед. Рад, что фестиваль сохранился", - отметил он, выразив надежду, что, несмотря на смещение сроков проведения форума с марта на июнь, он соберет множество гостей благодаря насыщенной программе. По его словам, очень важно, что киносмотр проходит именно в Южно-Сахалинске, на дальних восточных рубежах страны: "Утро России начинается именно там, и уже оттуда идет до наших западных рубежей, а телевизионные фильмы, сериалы - это то, что объединяет всю страну, то, что смотрят жители всех регионов".