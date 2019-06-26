Магазины Рио-де-Жанейро откажутся от пластиковых пакетов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июня. /ТАСС/. Супермаркеты Рио-де-Жанейро со среды прекращают выдачу покупателям полиэтиленовых пакетов-маек, поскольку в этот день вступает в силу соответствующий запрет, принятый законодателями штата годом ранее.

Вместо привычных полиэтиленовых пакетов каждому клиенту будут выдаваться сумки из биоразлагаемого материала на основе волокон кукурузы и сахарного тростника. Покупатели сами смогут выбрать любой из трех доступных размеров экологически безопасной "авоськи": на четыре, семь или десять килограмм. Каждая из них будет доступна в двух цветовых исполнениях: зеленом (в таких предлагается впоследствии сдавать в утилизацию вторсырье) и сером (для не подлежащих переработке отходов).

Впрочем речь идет не только о замене одной упаковки другой, но и о сокращении общего количества этих предметов. Если раньше покупатель мог бесплатно воспользоваться необходимым ему количеством пакетов, то теперь до конца 2019 года ему придется платить за каждую третью и последующие сумки, а с начала 2020 года все биоразлагаемые пакеты станут платными.

По словам автора закона, регионального депутата Карлуса Минка, ежегодно супермаркеты штата выдают клиентам порядка 4 млрд полиэтиленовых пакетов, что подтверждается их собственными данными. "Природа не способна справится с таким количеством подобных отходов, которые засоряют водостоки, приводя к подтоплениям, не говоря уже о вреде для морской фауны", - приводит газета Globo слова законодателя.

Помимо супермаркетов, нововведение коснется также и других торговых точек. Начиная с декабря новые требования станут обязательными для аптек и булочных. За неисполнение закона нарушителям будет грозить штраф в размере от 342 до 342 тыс. реалов (примерно от $90 до $90 тыс.). В результате этого нововведения, как ожидается, мелким предприятиям торговли удастся за первый год сократить количество вручаемой покупателям пластиковой тары на 40%.

С июля 2018 года в Рио-де-Жанейро действует норма, запрещающая выдачу клиентам баров, кафе и ресторанов пластиковых трубочек. Однако, законопроект о запрете использования пластиковых стаканчиков пока не прошел согласование в комитете по здравоохранению региональной палаты депутатов.