В Иллинойсе легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Иллинойс стал 11-м американским штатом, где разрешено употребление марихуаны в рекреационных целях. Соответствующий законопроект подписал во вторник губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер.

C 1 января 2020 года купить этот продукт можно будет в специальных магазинах, предварительно получивших лицензию на его продажу. Совершеннолетние жители штата смогут иметь при себе до 30 граммов марихуаны, а нерезиденты - до 15 граммов. Помимо этого, после вступления закона в силу губернатор предоставит помилование осужденным ранее за хранение менее 30 граммов каннабиса.

"Иллинойс вновь вершит историю. Я подписываю самый справедливый в стране законопроект о легализации марихуаны", - написал Прицкер на своей странице в Twitter. "Легализация использования марихуаны взрослым населением приносит важные и запоздалые изменения в наш штат. И это правильно", - добавил он.

По информации агентства Associated Press, Прицкер еще во время своей предвыборной кампании заявлял, что налоги от продажи марихуаны могут приносить в казну штата до $1 млрд в год.

Отношение к марихуане в США

В настоящее время отношение к каннабису в США неоднозначное. На федеральном уровне законы не разрешают хранение и курение марихуаны, которая официально причисляется к наркотикам. В то же время не прекращается поток основанных на медицинских исследованиях публикаций, которые утверждают, что курение марихуаны в небольших количествах не наносит вреда организму.

До настоящего момента курение марихуаны в рекреационных целях было разрешено в 10 из 50 штатов страны, а также в столичном округе Колумбия. Еще в 33 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях. В большинстве случаев использование каннабиса разрешено людям, страдающим раком, глаукомой и рядом других заболеваний, а также при восстановительных процессах после пережитого инсульта, ряда травм и при депрессиях.

Социологический опрос, проведенный в феврале 2018 года телеканалом Fox News показал, что легализацию марихуаны поддерживают 59% жителей США. Эта цифра оказалась рекордно высокой. Согласно данным Fox News, число американцев, положительно относящихся к указанной инициативе, постепенно росло в последние годы. Так, в 2015 году ее готовы были поддержать 51% опрошенных, 44% были против, в 2014 году данное соотношение составляло 50% и 43%, в 2013 году - 46% и 49%. При этом в 2010 году на вопрос, следует ли легализовать курение марихуаны в стране, положительно ответили лишь 26% респондентов, отрицательно - 66%.