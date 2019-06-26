Суд Нью-Йорка отклонил ходатайство Sotheby's по иску Рыболовлева на $380 млн

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Суд Южного округа штата Нью-Йорк во вторник отверг просьбу аукционного дома Sotheby's не принимать к рассмотрению иск российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева, требующего от этого аукционного дома компенсацию в размере $380 млн. Об этом свидетельствует информация, поступившая в электронную базу данных суда.

"Ходатайство Sotheby's отклоняется", - такое постановление вынес судья Джесси Ферман. Как он отметил, "в основе дела - утверждение истцов о том, что [швейцарский] арт-дилер Ив Бувье, не являющийся фигурантом в иске, обманным путем лишил их приблизительно $1 млрд при приобретении коллекции произведений искусства мирового класса".

"Спор стал отправной точкой для разбирательств в гражданских и уголовных судах по крайней мере пяти юрисдикций в мире: в Сингапуре, Швейцарии, Франции, Монако и Соединенных Штатах", - добавил судья.

По словам истцов - компаний Accent Delight International и Xitrans Finance, которые принадлежат Рыболовлеву, Sotheby's помогал Бувье в обмане российского предпринимателя. Кроме того, аукционный дом обвиняется в нарушении обязательства своевременно уведомлять истцов о возбуждении исков против них, как это произошло в Швейцарии в ноябре 2017 года.

Sotheby's попросил суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонить иск на основании принципов взаимности и уважения государствами законов друг друга, утверждая, что рассмотрение данного дела в США дублирует подобное же разбирательство в Швейцарии.

Ферман с таким аргументом не согласился. Он предписал аукционному дому в течение 14 дней с учетом постановления внести изменения в свою аргументацию и приступить к формированию графика дальнейших слушаний.

Компании Рыболовлева подали иск в нью-йоркский суд осенью 2018 года. В их заявлении говорится, что предприниматель приобрел у Бувье за десятилетний период более 30 произведений искусства за $2 млрд. Рыболовлев считает, что переплатил свыше $1 млрд, и требует от арт-дилера вернуть ему эти деньги. Sotheby's инкриминируется то, что этот аукционный дом принимал участие в продаже трети упомянутых произведений швейцарцу и знал, что тот перепродаст купленное с необоснованно крупной выгодой.