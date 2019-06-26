Около 1 тыс. новых парковок для инвалидов появится в Москве в 2019 году

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Около 1 тыс. новых парковочных мест только для инвалидов появится в Москве в 2019 году. Часть из них будет расположена около учреждений здравоохранения, сообщил в среду журналистам замруководителя Дирекции Центра организации дорожного движения Сергей Назаров.

"В рамках взаимодействия с фондом "Я помогаю инвалидам" мы определяем места, где необходимы стоянки для людей с ограниченными возможностями. В этом году в Москве появится порядка тысячи мест для маломобильных граждан, 94 из них будут расположены около социально значимых объектов: больниц, поликлиник. Например, около детских Филатовской и Морозовской больниц, медицинского центра имени Вишневского", - сказал он.

По словам Назарова, пространства, где необходимы парковочные места, определяются при участии самих инвалидов. "Они сами в таком положении, и лучше знают, в какие места ходят, какие учреждения посещают, где есть дефицит с парковочными местами. Мы выезжаем на места, оцениваем, можно ли там организовать парковочное пространство, если да - с удовольствием организовываем", - отметил он.

В соответствии с действующими правилами, в Москве на любых городских парковках для инвалидов отводится не менее 10% от общего количества мест. Так, к примеру, если на парковке для обычных автомобилистов оборудовано 22 места, то для инвалидов будет выделено 3 места. При этом для этой льготной категории граждан парковка бесплатна при условии, что машина зарегистрирована на инвалида. Нарушителям, занимающим инвалидные места, грозит штраф 5 тыс. рублей и эвакуация, еще 5 тыс. рублей заплатит автомобилист за незаконное использование знака "Инвалид".