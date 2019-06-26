МВД разработало новый проект административного регламента по регистрации автомобилей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. МВД России подготовило новый проект административного регламента по регистрации транспортных средств и прицепов к ним. Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, согласно новому документу в частности изменится процедура регистрации автомобилей с электронными паспортами.

"В частности, проект административного регламента предусматривает изменения в процедурах регистрации транспортных средств, являющихся опытными образцами, а также при наличии оформленных электронных паспортов. Помимо этого предполагается участие специализированных организаций в отдельных процедурах в рамках государственной регистрации транспортных средств и регламентируется порядок осуществления регистрационных действий, перечень которых расширен в соответствии с федеральным законом", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что разработка регламента направлена, в том числе, на повышение эффективности работы сотрудников Госавтоинспекции по предоставлению госуслуги по регистрации автомобилей. "В нем изложен порядок обжалования действий и решений инспекторов при осуществлении ими процедур по регистрации транспортных средств, его структура приведена в соответствие с уточненными требованиями к разрабатываемым административным регламентам", - сказали в МВД.

Введение нового административного регламента в действие предполагается одновременно с новой редакцией правил регистрации транспортных средств, которые вступают в силу с 4 августа 2019 года.