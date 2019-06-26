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Роскомнадзор намерен завести новое административное дело против Google

Глава ведомства Александр Жаров заявил, что фильтрация запрещенного контента американской компанией остается на уровне около 68-70%
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров Владимир Смирнов/ТАСC
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров
© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор готов завести новое административное дело в отношении компании Google, которая продолжает фильтровать запрещенный в России контент на уровне 68-70%.

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Об этом ТАСС сообщил в среду глава ведомства Александр Жаров.

"Мы уже в процессе составления [протокола], административное дело находится в процессе развития, поскольку ситуация с фильтрацией запрещенного трафика компании Google не меняется", - сказал Жаров, добавив, что фильтрация остается на уровне около 68-70%.

Согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц.

Ранее, как информировали в ведомстве, объем фильтрации контента составлял около 80%.

Теги
Жаров, Александр АлександровичРоссия
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