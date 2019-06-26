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Закон о надежном Рунете

Роскомнадзор начал сбор информации у операторов по закону об устойчивом Рунете

Эти данные учтут при создании информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор начал собирать информацию у операторов связи в рамках подготовки к реализации закона об устойчивой работе интернета, который вступает в силу с ноября. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"В ходе подготовки к реализации положений закона об устойчивом Рунете, который вступает в силу 1 ноября, с участием Роскомнадзора началась работа по сбору необходимой информации от операторов связи по сетям связи на всей территории России. Полученная информация будет учтена при создании информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования", - говорится в сообщении.

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