Роскомнадзор начал сбор информации у операторов по закону об устойчивом Рунете

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор начал собирать информацию у операторов связи в рамках подготовки к реализации закона об устойчивой работе интернета, который вступает в силу с ноября. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"В ходе подготовки к реализации положений закона об устойчивом Рунете, который вступает в силу 1 ноября, с участием Роскомнадзора началась работа по сбору необходимой информации от операторов связи по сетям связи на всей территории России. Полученная информация будет учтена при создании информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования", - говорится в сообщении.