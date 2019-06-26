На юге Таиланда пользователей сотовой связи обязали предоставить свои фотографии

БАНГКОК, 26 июня. /ТАСС/. Телекоммуникационные компании обязали пользователей мобильной связи на юге Таиланда предоставить свои фотографии для идентификации личности. Как сообщила в среду газета The Nation, тем, кто не сможет перерегистрировать SIM-карты до 31 октября, будет заблокирована услуга сотовой связи.

Правозащитники уже выразили обеспокоенность в связи с этим нововведением. "Использование технологии распознавания лиц может привести к нарушению конфиденциальности и свободы людей. Это также означает, что пользователи могут подвергаться дискриминации", - уверены в Кросс-культурном фонде. В организации предположили, что телекоммуникационные компании, возможно, решили собирать фотографии пользователей мобильных телефонов на юге страны в ответ на политику служб безопасности, которая привела к расовому профилированию.

Беспокойство правозащитников

"Расовое профилирование может привести к аресту и судебному преследованию невиновных", - уверены в фонде. Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда с 2004 года. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в регионе в результате перестрелок и взрывов погибли около 7 тыс. человек.

Директор фонда Порнпен Кхонгкачонкиет призвала Национальную комиссию по телерадиовещанию и телекоммуникациям объяснить, почему теперь должны собираться фотографии пользователей мобильных телефонов и какие гарантии предлагают поставщики услуг, чтобы изображения не передавались неуполномоченным лицам. "Мы обеспокоены тем, что этими фотографиями можно злоупотребить", - подчеркнула она.

Правозащитник рассказала, что, по ее опыту, подозреваемый боевик, арестованный за хранение одной единицы оружия, может быть легко обвинен еще в 10 преступлениях, часто без оснований. "С какими обвинениями столкнется человек, если его SIM-карта будет найдена на месте преступления?" - задалась она вопросом.

Независимый юрист из провинции Яла Коррейор Манучэ отметила, что многие местные жители не доверяют государственным чиновникам и поэтому опасаются требования представить свои фотографии. "Мы не против этого шага, но нас он беспокоит", - сказала она. Манучэ добавила, что сотрудники правоохранительных органов часто принуждали членов семьи подозреваемых к сдаче образцов ДНК.

Член Национальной комиссии по правам человека Ангкхана Нилапайчит - одна из тех, кто получила на свой мобильный телефон короткое сообщение от ISOC4 (агентство, занимающееся вопросами безопасности на юге страны - прим. ТАСС) с требованием перерегистрировать свою SIM-карту, используя личную фотографию. "Права и свободы людей могут быть ограничены при наличии веских причин. ISOC4 и соответствующие телекоммуникационные компании должны объяснить, как будут использоваться данные пользователей мобильных телефонов и кто может получить к ним доступ", - подчеркнула активист.

Повышение уровня безопасности

Представитель полевого командования ISOC4, полковник Прамот Пром-ин подчеркнул, что агентство просто помогло повысить осведомленность о сроках предоставления людьми своих фотографий. "Но мы не отправляли короткие текстовые сообщения всем пользователям мобильных телефонов, поскольку не знаем их точного числа", - сказал он. Ранее военный жаловался на то, что SIM-карты, продаваемые в интернете, часто использовались при организации взрывов на юге королевства.

Несмотря на растущую критику и беспокойство по поводу нового требования для пользователей сотовой связи на юге Таиланда, некоторые местные жители готовы смириться с правилом. "Я думаю, что это хороший шаг для повышения безопасности в регионе", - заявила жительница провинции Яла Тханом Петчхмани после того, как сфотографировалась для перерегистрации SIM-карты.

Вместе с тем премьер-министр Прают Чан-Оча призвал жителей региона соблюдать новое правило. "Для подтверждения вашей личности нужна только фотография", - отметил он. "Это не нарушение прав", - считает генерал.