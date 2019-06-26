"Одноклассники" и WWF запустили проект об исчезающих видах животных

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил в "Одноклассниках" викторину, посвященную редким и исчезающим видам животных. Как отмечается в сообщении соцсети, тест приурочен к 25-летию работы WWF России.

"Герои проекта - восемь исчезающих видов животных, в сохранении которых участвует WWF России: белый медведь, атлантический морж, амурский тигр, дикий северный олень, переднеазиатский леопард, европейский зубр, сайгак и снежный барс", - отмечают "Одноклассники".

Пользователям предстоит узнать, какие виды животных, находящиеся под угрозой исчезновения, еще можно сохранить. Каждый из шести вопросов в викторине сопровождается слайдером, одна часть которого показывает силуэт исчезающего животного, а другая - полноценную фотографию с ним. В ответах на вопросы теста подробно описаны проблемы вымирающих видов.

Как отмечает соцсеть, викторина в "Одноклассниках" стала частью информационной кампании WWF России "Исчезнувших не вернуть", разработанной агентством BBDO к юбилею фонда.