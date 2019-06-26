Причиной массовой гибели рыбы на севере Байкала стали паразиты

УЛАН-УДЭ, 26 июня. /ТАСС/. Массовая гибель рыбы на севере Байкала произошла из-за паразитарного воздействия. Об этом сообщается в среду на сайте Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории (ИМВЛ).

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12 июня на побережье озера Байкал в бухте Губа Сеногда произошла массовая гибель рыбы - около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика, а также рака гаммаруса. В тот же день специалисты произвели отбор проб воды, донных отложений и рыбы, передав 35 проб патологического материала на экспертизу в ИМВЛ.

"После проведенных лабораторных исследований выявлено поражение во всех отобранных пробах ассоциативной инвазией (поражение паразитами - прим. ТАСС). По мнению специалистов, установленная многовидовая, ассоциативная инвазия могла ослабить организм рыб и понизить их сопротивляемость к различным неблагоприятным факторам среды обитания, в результате чего сыграть существенную роль в массовой гибели", - говорится в сообщении.

Как сказал ТАСС прокурор Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры Алексей Барсуков, изучение вопроса продолжится. "Для полноты проверки материалы исследований, включая взятые пробы воды, будут направлены в органы Росприроднадзора, чтобы провести анализ, сделать вывод о том, имеется ли содержание вредных веществ, нефтепродуктов, взвешенных веществ", - сказал прокурор.