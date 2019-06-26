ФАДН проведет служебные проверки по итогам выявленных Счетной палатой нарушений

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) проведет проверку по каждой претензии Счетной палаты, которая после выборочной проверки командировочных расходов сотрудников агентства выявила нарушений на сумму более 10 млн рублей. Об этом сказал ТАСС глава ФАДН Игорь Баринов.

"Мы детально разбираемся с каждым конкретным нарушением, проводим проверки, виновные будут наказаны. <…> Но, с другой стороны, у нас общая сумма на командировки около 13-14 млн рублей, и откуда на 10 млн нарушений - непонятно. Конечно, определенные недочеты есть, по каждому проводится служебная проверка, которая должна завершиться в течение месяца. Мы предоставим Счетной палате результаты проверок и будем оспаривать те, с которыми мы не согласны", - сказал он.

По словам Баринова, ряд претензий со стороны Счетной палаты носят технический характер, не затрагивая финансовую составляющую. "Мы обнаружили несколько эпизодов, когда авиакомпании повышают класс перелета без доплаты, и в отчете приложен посадочный талон бизнес-класса, а деньги-то потрачены на эконом-класс, но в акте Счетной палаты это указано как нарушение. И таких эпизодов они насчитали девять, но пока ни одного подтверждения по перелетам бизнес-классом мы не видим. Сегодня мой заместитель летит в Хабаровск эконом-классом, хотя я имел право при таком длительном перелете приобрести ему билет в бизнес-класс. Еще одна претензия - мы покупали билеты самой дешевой авиакомпании, "Аэрофлот" был бы дороже, но нам это поставили как нарушение, поскольку мы имели право лететь бизнес-классом, но лично я ни разу не летал первым классом, даже в мыслях не было", - заверил руководитель ФАДН.

По его словам, также ряд претензий к агентству связаны с проживанием сотрудников в гостиницах во время служебных командировок. "Например, не указана категория номера, но по цене же видно, что это не люкс. У гостиниц есть определенная форма, которая выдается всем, и, если в ней нет указания категории, как ее туда внести? Например, сотрудник во время Чемпионата мира по футболу летал в Самару, где банально не было номеров, но не на вокзале же ему ночевать. А главное, что если даже человек живет в люксе, надо считать разницу стоимости этого люкса и простого номера, а они считают общую сумму стоимости номера", - отметил Баринов.

При этом глава ведомства подчеркнул, что если нарушения подтвердятся, то он будет "принимать соответствующие меры воздействия и наказания".

Счетная палата в ходе выборочной проверки командировочных расходов за 2018 год служащих ФАДН выявила нарушения на общую сумму 10,3 млн рублей. В частности, по данным ведомства, девяти сотрудникам ведущей и главной группы должностей ФАДН возмещались командировочные расходы по найму жилого помещения с превышением установленной нормы. Также, по данным контрольного ведомства, в ФАДН были выявлены нарушения при оплате перелетов сотрудников в командировки и обратно на общую сумму около 9 млн рублей.