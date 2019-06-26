Жительницам Приамурья компенсируют проезд на обследование в перинатальный центр

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июня. /ТАСС/. Жительницы отдаленных районов Приамурья смогут во время беременности получить компенсацию за проезд на обследование в областной перинатальный центр, сообщила в среду пресс-служб регионального правительства.

"Беременные амурчанки получат компенсацию за проезд на обследование в областной перинатальный центр. Финансирование данной меры поддержки сегодня утвердили на заседании Законодательного Собрания области - свыше 9 млн рублей на полгода. В результате более 1 тыс. амурчанок получат компенсацию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на компенсацию из областного бюджета могут рассчитывать жительницы Тындинского, Зейского, Селемджинского, Сковородинского и Магдагачинского районов.

"Мы мониторили все виды транспорта, в том числе и поездки на частных автомобилях, и пришли к выводу, что средняя величина стоимости поездки в обе стороны - 6 тыс. рублей. Так как женщина в период беременности должна пройти скрининг (ультразвуковое обследование) минимум три раза, был сделан расчет, что за три поездки женщина может получить компенсацию", - цитируются в сообщении министра социальной защиты населения Амурской области Натальи Киселевой.

В правительстве области также учли, что беременные женщины могут выбрать более комфортный транспорт, например, вместо автобуса поехать на своей машине или такси. При этом они не смогут подтвердить факт поездки билетами, поэтому для того, чтобы получить компенсацию, в органы социальной защиты необходимо будет предоставить, кроме заявления на компенсацию, направление от врача на обследование и справку из перинатального центра о прохождении процедуры, отмечается в сообщении.

Как сообщили ТАСС в министерстве социальной защиты населения Приамурья, после того, как принятый акт будет подписан губернатором региона, женщины смогут получать соответствующие компенсации.