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В транспортной полиции поддержали идею возврата курительных комнат в российские аэропорты

В ведомстве напомнили, что согласно федеральному закону, должны быть выделены места для курящих, в том числе и на объектах транспорта

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Транспортные полицейские поддерживают идею возврата в аэропорты России курительных комнат. Об этом журналистам сообщил начальник Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Олег Калинкин.

"Федеральный закон гласит, что должны быть выделены места для лиц, которые курят, в том числе и на объектах транспорта. То, что воздушный транспорт отказался от этого, я думаю, неправильно. Мы прекрасно понимаем, что человеку сложно, аэропорты большие. [Курительные комнаты] должны быть где-то поблизости. Думаю, что это правильно, что в Шереметьево начали этим заниматься", - сказал он.

Ранее сообщалось, что транспортные полицейские с начала года составили более 20 тыс. предупреждений и штрафов в отношении курильщиков в Центральной России за курение на объектах транспорта, в том числе на станциях и вокзалах. Всего выплачено штрафов на сумму около 5 млн рублей.

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