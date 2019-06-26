В СФ предлагают организовать совместный отдых детей из Болгарии и России в лагере "Камчия"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Члены Совета Федерации предлагают организовать совместный отдых российских и болгарских детей в санаторно-оздоровительном комплексе "Камчия" под Варной в рамках совместных гуманитарных программ. Об этом рассказал в среду член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, руководитель группы по сотрудничеству с парламентом Болгарии Василий Иконников.

"В рамках народной дипломатии, я полагаю, очень важно обратить внимание на совместный отдых болгарских и российских детей. У нас есть возможности, существует хорошая практика [организации отдыха детей] в детских центрах "Орленок", "Артек". Далеко не надо ходить, под Варной существует [лагерь] "Камчия", можно там организовать в рамках совместных гуманитарных программ совместный отдых детей", - сказал Иконников на встрече групп по сотрудничеству Совфеда и Народного собрания (парламента) Болгарии.

Кроме того, в ответ на прозвучавшую ранее просьбу председателя парламента Болгарии Цветы Караянчевой развивать паромное сообщение между странами сенатор заявил, что этот вопрос может быть решен. Для этого, по словам Иконникова, надо чаще поднимать эту тему в том числе на уровне межправительственной комиссии РФ и Болгарии. "Возможности есть как со стороны болгарского побережья, так и со стороны новороссийского порта "Кавказ". Мы должны этот вопрос более активно ставить, это будет способствовать расширению туристического потока между нашими странами", - сказал парламентарий.

Он также заявил о возможности содействия увеличению взаимного товарооборота и сокращению сроков согласования межправительственных соглашений в рамках сотрудничества парламентов. "Об этом говорила Валентина Ивановна [Матвиенко] вчера на встрече [со спикером парламента Болгарии]. Мы хотели бы, чтобы и с вашей стороны, и с нашей стороны на этот вопрос обратили серьезное внимание, так как мы все заинтересованы в скорейшем продвижении наших торгово-экономических отношений", - сказал Иконников.

Сенатор предложил предстоящую видеоконференцию парламентариев двух стран провести с участием представителей среднего и малого бизнеса, чтобы обсудить проблемы в сфере экономических отношений. Видеоконференция пройдет в октябре-ноябре текущего года, уточнил он.