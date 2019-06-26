Менеджеры Tik Tok посетят Россию в июле для проверки контента с Роскомнадзором

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Менеджеры сервиса TikTok прибудут в России в середине июля для проверки контента на детскую порнографию в сотрудничестве с Роскомнадзором. Компания выразила готовность привести все в соответствие с российским законодательством, сообщил в среду ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Ранее пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский заявил ТАСС, что Роскомнадзор в течение месяца проанализирует контент сервиса TikTok на предмет признаков детской порнографии и наличия другой запрещенной в России информации.

"В тот момент, когда к нам поступила жалоба, что в TikTok находится в том числе детская порнография, это была публичная жалоба - мы заявили, что намерены провести проверку <...>, начали систематическое наблюдение, на следующий день с нами связался менеджмент компании, сказали, что они абсолютно транспарентны, готовы к диалогу, готовы привести все в соответствии с законодательством РФ, к нам едут менеджеры этой компании, и, я, думаю, до середины июля у нас с ними состоится встреча, и, судя по тому как ведется диалог, все вопросы будут урегулированы", - сказал он.