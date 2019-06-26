ФСБ не обращалась в Роскомнадзор с претензиями в адрес "Яндекса"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности не обращалась в Роскомнадзор с претензиями в адрес "Яндекса" по поводу непредоставления ключей шифрования информации. Об этом ТАСС в среду рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"ФСБ не обращались", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли запросы от ФСБ в отношении "Яндекса".

4 июня издание РБК, ссылаясь на свои источники, сообщило, что ФСБ несколько месяцев назад направила в "Яндекс" требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". По информации издания, за прошедшее время "Яндекс" не предоставил ключи, хотя по закону на это отводится не более 10 дней.

"Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями. Согласно "закону Яровой", с 20 июля 2016 года Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ имеет право потребовать от любого сервиса из реестра ОРИ передать ему "информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети интернет".