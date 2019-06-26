В Москве готовы к работе с Лондоном по уходу за могилами погибших в Крымскую войну

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россия открыта к обсуждению вопросов с Великобританией по уходу за могилами под Севастополем погибших в Крымскую войну британцев. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

В Москве обратили внимание на статью газеты The Times о могилах британцев, погибших в Крымской войне, в которой ставятся вопросы о состоянии захоронений английских солдат под Севастополем.

"Проблемы, связанные с поддержанием в надлежащем состоянии воинских захоронений и уважительным отношением к памяти погибших, находятся в фокусе особого внимания российских властей, - отмечается в документе. - Как на федеральном уровне, так и по линии местных администраций проводятся необходимые мероприятия, призванные обеспечить должный уход за могилами, прилагаются усилия по сохранению исторического наследия, работают поисковые отряды". В решении этих вопросов принимают участие волонтеры, в том числе из зарубежных стран, подчеркнули в дипведомстве.

При этом здесь напомнили, что британские активисты в 2014 году свернули свою работу в Крыму после возвращения полуострова в состав России, хотя "никаких препон их гуманитарной деятельности не чинилось". "Российская сторона открыта к предметному обсуждению всех аспектов военно-мемориальной работы, в том числе касающихся ухода за могилами погибших в Крымской войне. Как видится, дело лишь в наличии подлинного желания и доброй воли британских компетентных структур", - резюмировали на Смоленской площади.

Крымская война

Крымская война началась в июле 1853 года после ввода российских войск в княжества Молдавию и Валахию, входящих тогда в состав Османской империи. На стороне Турции против России выступили Австрия, Великобритания, Пруссия, Сардиния (сейчас в составе Италии) и Франция. Военные действия велись в Крыму, на Балканах, Кавказе, Дальнем Востоке, Черном, Балтийском и Белом морях. Кульминацией этой войны историки называют оборону Севастополя в 1854-1855 годы. Война завершилась в 1856 году подписанием Парижского мирного договора, по которому Россия уступала Османской империи устье Дуная и часть Южной Бессарабии.