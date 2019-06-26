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Роскомнадзор не планирует менять подход к удалению пиратского контента в интернете

Глава ведомства Александр Жаров заявил, что придерживается позиции "разрешено все, что не запрещено"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор считает оптимальной систему удаления ссылок на пиратский контент в интернете и не рассматривает переход на так называемый белый список, когда незаконными считаются все произведения, размещенные вне подобного перечня ресурсов. Об этом ТАСС в среду заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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"Про реестр, основанный на белых списках, мне сложно говорить, я про эту идею не слышал. Подход Российской Федерации - всё-таки не белые списки, так как это уже цензура, а чёрные списки. Разрешено все, что не запрещено, я скорее придерживаюсь этой позиции", - сказал он.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) эксперты обсуждали эффективность действующих мер в отношении нелегальных копий авторского контента в сети. Жаров заявлял, что проект антипиратского закона разрабатывают Медиа-коммуникационный союз и "Яндекс", и он может быть внесен в Госдуму уже осенью. Законопроект, по его словам, должен стать логическим продолжением подписанного в 2018 году правообладателями и поисковиками антипиратского меморандума.

По мнению президента Ассоциации IPChain Андрея Кричевского, высказанному в рамках ПМЭФ-2019, существующая система в рамках антипиратского меморандума "Яндекса" и производителей контента неэффективна, поскольку "на месте одной удаленной ссылки появляются десятки новых, и этот процесс бесконечен". Он полагает, что белый список может кардинально решить проблему пиратства, хотя его использование может привести к некоторому снижению трафика поисковой системы.

Теги
Жаров, Александр АлександровичРоссия
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